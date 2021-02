Risuona la campanella per gli studenti superiori

Riprendono da oggi le lezioni in presenza negli istituti superiori pugliesi. Ma con il limite del 50 percento di studenti che potranno entrare in aula e con la possibilità di chiedere la didattica integrata a distanza. Lo prevede l’ordinanza firmata nei giorni scorsi da Michele Emiliano. Per cui alle scuole è chiesto di organizzare l’orario delle lezioni alternando la Did e la frequanza per gli studenti. «Le istituzioni scolastiche - è scritto nell'ordinanza regionale - organizzano le attività scolastiche, applicando preferibilmente la percentuale ad ogni singola classe e garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta, tenendo presente che a coloro che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza».

Nodo cruciale è il trasporto per gli studenti pendolari. L’assessore ai trasporti Anita Maurodinaia, ha assicurato, sempre nei giorni scorsi, un potenziamento dei mezzi, ricorrendo anche a società private, chiedendo di mettere a disposizione pullman a supporto del trasporto pubblico. L’ordinanza per il momento è valida fino a sabato prossimo. Sarà un banco di prova per capire se la strada intrapresa è quella migliore per consentire la frequenza agli studenti in assoluta sicurezza.