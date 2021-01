Previsto cattivo tempo fino a sera

In collaborazione con Fiore di Puglia I sondaggi Doxa confermano: Fiore di Puglia è nella top ten dei prodotti da forno

Fiore di Puglia, azienda leader nella preparazione di prodotti da forno con oltre sessant’anni di storia alle spalle, porta in giro per il mondo i sapori della tradizione pugliese, proponendo ricette classiche reinventate con creatività e fantasia per deliziare il palato