La Puglia rimane «arancione»

La Puglia rimarrà in «zona arancione», secondo l'indice di rischio valutato dal Ministero della Salute. Nonostante i contagi siano scesi complessivamente del 14,5 percento in una settimana, altri indicatori fanno ipotizzare di come il rischio rimanga alto per la regione. Per cui rimangono necessarie le restrizioni imposte dal colore per scongiurare una recrudescenza del virus.

A sfavore della Puglia giocano essenzialmente le terapie intensive che sono occupate per il 40 percento circa delle disponibilità, ben 10 punti in più rispetto a quella che viene indicata come la soglia di sicurezza. Così come rimane ai primi posti in Italia proprio per gli ingressi quotidiani nei reparti di rianimazione. I numeri non scendono mai al di sotto delle tre cifre, così come i nuovi ingressi sono sempre a due cifre. Solo ieri sono entrati in terapia intensiva 12 pazienti, per complessivi 168 ammalati.