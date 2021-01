In risalita la curva del contagio a Giovinazzo

Che tempismo, verrebbe da dire. Sono passate solo poche ore da quando da queste pagine avevamo sottolineato la mancanza di aggiornamenti sull’andamento del Covid a Giovinazzo, e subito arrivano le comunicazioni del caso direttamente dal sindaco Tommaso Depalma. Bene così.

In questi giorni trascorsi al «buio» succede che i contagi sono risaliti a 186. Il numero riferito, comunicato dalla Prefettura, riusale a 2 giorni fa. Sempre il sindaco fa sapere che dalla lettura dei dati risultano essersi contagiate da inizio pandemia 581 persone, a guarire sono 387 e per differenza ci sono 8 decessi. I dati relativi sono che nel frattempo, in questo lasso di tempo senza alcuna comunicazione, a contrarre il virus sono state altre 96 persone con una punta massima , il 25 gennaio, di 35 nuovi casi. Può anche essere che i dati forniti in questi giorni, come ha tenuto a precisare Depalma abbiano subìto qualche incongruenza, che ci sarebbero positivi di novembre comunicati solo adesso, ma la lettura dei dati forniti, e accessibili a tutti, non è difficile.

Il report della Prefettura è quotidiano, anche se non in tempo reale, c’è sempre lo sfalsamento di un paio di giorni, come del resto attestano le comunicazioni date ai cittadini di altri comuni dai loro amministratori, con i dati che vengono comunicati attraverso la stessa piattaforma internet utilizzata dal Ministero della Salute.

Intanto il sindaco comunica che è stata affidata al Ser Molfetta, attraverso una delibera, la consegna a domicilio dei buoni spesa, le date saranno comunicate in seguito, e che nei giorni scorsi sono cominciate le operazioni di vaccinazione per gli ospiti e gli operatori delle Rsa presenti sul territorio giovinazzese.