Da giorni nessuna notizia ufficiale sulla circolazione del Covid a Giovinazzo

Perché il Comune di Giovinazzo non aggiorna i dati sulla diffusione del Covid in città? Sono ormai 11 giorni dall’ultima comunicazione, quella che riportava 173 casi positivi tra la popolazione. Il dato è riferito al 12 gennaio. Nel frattempo è cambiato qualcosa? Va tutto bene? Ci sono guariti? Ci sono nuovi contagi?

Ufficialmente non lo sappiamo, ma abbiamo contezza che a partire dalla fine delle festività natalizie ci sono interi nuclei famigliari che hanno contratto il virus. Così come sappiamo con certezza che ci sono diversi giovinazzesi ricoverati nei reparti Covid e persino nelle terapie intensive. E sappiamo ancora che da inizio pandemia ci sono stati non meno di una dozzina di vittime, le ultime due nella scorsa settimana. Ma tutto questo sembra essere in secondo piano. Le amministrazioni comunali delle città a noi vicine, comunicano costantemente la situazione ai loro cittadini, dati sicuramente più critici rispetto ai nostri, ma questo non giustifica «il silenzio» su un tema di così forte attualità. Il rischio delle mancate comunicazioni potrebbe essere quello di vedere la popolazione rilassarsi e quindi adottare comportamenti sempre meno prudenti.

Il virus a Giovinazzo circola, eccome se circola, sarebbe il caso di dirlo con una certa forza. Sapere della situazione sanitaria a Giovinazzo dovrebbe essere una priorità oltre che un diritto per i cittadini. E invece sembra che a Palazzo di città le priorità siano altre in questo momento.