Coronavirus: segnali di speranza dai report settimanali

Il dato di speranza è che in Puglia i contagi sono diminuiti in una settimana di circa il 14 percento. Dai 1.115 casi giornalieri, come media sui sette giorni, siamo ai 955 contagi. Anche la percentuale media sui tamponi effettuati è in calo rispetto a una settimana fa. E cioè si è passati dai 12, 7 percento ai 9,9 percento.

Contestualmente sono diminuiti i ricoveri e i decessi, 150 contro i 178 della settimana precedente, anche se l’ultimo rilevamento riporta di 32 morti nella giornata di ieri contro gli 11 del giorno precedente. Sul fronte delle guarigioni la Puglia «viaggia» su una media di mille al giorno.

Discorsa a parte per le terapie intensive. In questi ultimi giorni il numero dei ricoverati sta lentamente tornando a crescere. Nella sola giornata di ieri sono entrati in quei reparti 16 nuovi pazienti per un totale di 169 casi gravi. Dopo il Veneto con 23 nuovi ingressi e la Lombardia con 19, la Puglia è sesta tra le regioni con più incidenza di ammalati che hanno bisogno della respirazione forzata. Con quel 33 percento di posti occupati, tre punti percentuali in più, sopra la soglia di sicurezza.