Qualche rallentamento ma la campagna di vaccinazione va avanti

Sono state consegnate ieri le 27mila dosi di vaccino Pfizer attese per il proseguimento della campagna vaccinale in Puglia. Qualcosa in meno rispetto a quelli che erano gli accordi iniziali, ma sufficienti a garantire la somministrazione della seconda dose a chi era in attesa. La copertura delle dosi mancanti è assicurata dal fondo di riserva, circa 19mila dosi, che la Regione aveva preventivamente predisposto. «Secondo il calendario – ha commentato l’assessore alla sanità pugliese Pierluigi Lopalco – abbiamo ricevuto le dosi previste. DA febbraio non dovrebbero esserci più interruzioni nelle consegne».

La campagna vaccinale potrà quindi proseguire senza intoppi, seppur con qualche leggero ritocco nei piani originali. Intanto si attendono le prime consegne del vaccino Moderna. Saranno poco più di 4mila dosi, sono attese per mercoledì, un numero esiguo ma che permetterà di avere a disposizione più vaccino e programmare la somministrazione alle categorie più a rischio. Al tempo stesso Moderna sta studiando la possibilità di un terzo richiamo da somministrare per mettere al sicuro la popolazione dalle varianti già conosciute del Covid 19.