Vandali in azione in piazza Porto

Più che piazza Porto bisognerebbe chiamarla piazza delle Maleducazione o piazza del vandalismo. Perchè questa mattina, lo spettacolo che si è presentato agli occhi di chi abita in quella piazza, non è certo da paese civile. Immndizie gettate per strada, una panchina divelta, ma non è solo questo che accade in quella piazza. C'è proprio inciviltà diffusa che pare concentrarsi proprio in quel luogo, a cui non si riesce a mettere freno.