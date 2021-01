Torna la «2hands», ripulita Torre Gavetone

Dopo un periodo di stop, che la «2hands» hanno trascorso dedicandosi alla sensibilizzazione, attraverso i social, ai temi ambientali e al lancio dei loro progetti, i soci sono tornati sul campo, insieme all’associazione molfettese che porta lo stesso nome. Terreno di «gioco», Torre Gavetone, un’area nel territorio giovinazzese ai confini con quello molfettese, poco valorizzata soprattutto in inverno. E li hanno raccolto oltre 478 chilogrammi di rifiuti, sotto gli occhi delle telecamere del Tg3. La redazione regionale ha voluto seguire in diretta l’impegno dei volontari. Quella di ieri è stata la seconda uscita del 2021 della «2hands». Uscite limitate a causa del Covid, ma che comunque vedono l’impegno di numerosi volontari impegnati non solo a parole nel rispetto per l’ambiente, ma con fatti tangibili.

Dopo la scorsa estate che li ha visti protagonisti nel ripulire tratti di costa, l’associazione riprende il suo cammino. Per adesso, sempre in osservanza delle disposizioni in fatto di contenimento della pandemia, lungo la costa, ma come da loro progetti, il campo d’azione si sposterà nelle aree interne. Quello che i volontari chiedono è di segnalare le aree deturpate dei rifiuti. Ne faranno un mappa per poi intervenire con il loro entusiasmo.