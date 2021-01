Il sindaco ordina la chiusura dei distributori automatici dalle 18 alle 5

Obbligo di chiusura dalle 18 alle 5 del mattino per i distributori automatici di bibite. Lo ha deciso il sindaco Tommaso Depalma attraverso una ordinanza che prevede anche sanzioni per chi trasgredisce che va dai 25 ai 500 euro. L’ordinanza si inquadra nelle azioni di contrasto alla diffusione del coronavirus, visto che i locali che ospitano i distributori automatici sono liberamente accessibili e senza il controllo diretto del gestore o di personale incaricato. Il provvedimento potrà essere modificato, integrato o disapplicato, in relazione all’andamento della pandemia. Naturalmente in osservanza delle disposizioni nazionali o regionali.