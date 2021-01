Lopalco: «Qualche rallentamento nella campagna vaccinale ma si va avanti»

«Purtroppo non abbiamo buone notizie – ha dichiarato l’assessore alla Sanità pugliese Pierluigi Lopalco - la Pfizer, che è l'unica azienda in questo momento produttrice e distributrice di un vaccino anti Covid continuerà anche nelle prossime settimane con dei tagli nella distribuzione dei vaccini». Questo significa che le vaccinazioni programmate subiranno dei rallentamenti, proprio quando la Regione sta cominciando a programmare la «fase 2» la campagna vaccinale. Ma, fa sapere Lopalco, le dosi per i richiami sono al sicuro. Per il 25 gennaio infatti sono attese altre 27mila dosi. «La Puglia sarà risarcita del differenziale in meno che ha ricevuto questa settimana – ha affermato Lopalco – e ci consentirà di continuare con le vaccinanzioni». Per il proseguimento della campagna vaccinale, la Regione sta individuando i luoghi più adatti per accogliere chi vorrà sottoporsi al vaccino, individuando i centri commerciali e grandi aree pubbliche, naturalmente da attrezzare e mettere in sicurezza. Intanto sembrerebbe in arrivo la prima fornitura del vaccino Moderna. Dovrebbero arrivare nella prossima settimana 4mila dosi. Poche per le esigenze regionali, ma è un inizio e soprattutto un supporto visti i ritardi nelle consegne del farmaco delle Pfizer. C’è poi la situazione epidemiologica che sembra andare verso un deciso miglioramento. Anche se i numeri odierni sono peggiori di quelli delle 24 ore precedenti, il dato settimanale riporta del calo del contagio di 3 punti percentuali riaspetto alla settimana precedente.