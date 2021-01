Cestini portarifiuti stracolmi, il malcostume continua

E' ormai una foto iconica. Di quelle che ci accompagnano in tutti i fine settimana. Cestini protarifiuti stracolmi in ogni angolo, o quasi, della città. Una cattiva abitudine a cui non si riesce a mettere un freno. La foto denuncia è di un nostro lettore, scattata in un luogo simbolico, tra la fontanina pubblica e l'icona della Madonna di Corsignano in via XX settembre. Ma, quello che rappresenta è uguale a molti altri luoghi del centro abitato.