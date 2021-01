Scende a 173 il numero dei contagiati a Giovinazzo

L’ultimo aggiornamento disponibile sull’andamento del Covid 19 a Giovinazzo riporta di 173 casi ancora attivi. Il dato è relativo al 12 gennaio scorso. Curva in discesa, ma dall’ultima pubblicazione, quella del 7 gennaio, ci sono stati ancora 14 nuovi contagi con una punta di 10 casi datati 10 gennaio. Complessivamente in questo lasso di tempo sarebbero guariti 28 contagiati, ma in questi numeri non ci sono notizie ufficiali sui decessi che pure a Giovinazzo ci sono stati. Da inizio pandemia a rimanere vittime del virus sarebbero state 9 o 10 persone, almeno due in questo primo scorcio del 2021. Ma, ripetiamo, sono sempre notizie ufficiose. La certezza è nella fascia di età maggiormente colpita dal coronavirus ed è quella che va dai 40 ai 49 anni, con ben 93 contagiati da marzo scorso in poi, seguita dalla fascia d’età che va dai 50 ai 59 anni, con altri 85 contagiati. Per tutte le altre fasce d’età i numeri sono dimezzati, per quelle giovanili, anche tra quelle ritenute più a rischio per i comportamenti non corretti, i contagi registrati sono minimi. Ciò non toglie che bisogna sempre usare prudenza.