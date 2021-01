Urto tra due mezzi commerciali. Traffico rallentato sulla 16 bis

È in via di risoluzione il rallentamento del traffico lungo la carreggiata sud della 16 bis. La causa un incidente stradale che, poco prima dello svincolo per Terlizzi, ha visto coinvolti due mezzi commerciali, un furgone e un camion con rimorchio. Nessun ferito ma danni pesanti ai mezzi coinvolti. L'incidente, che dalla posizione dei due mezzi sembra avvenuto sulla corsia di sorpasso, ha provocato forti rallentamenti. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia locale e il soccorso stradale per rimuovere i mezzi incidentati.