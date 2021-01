Covid: Il dipartimento di prevenzione segue l’evoluzione dei casi nelle scuole

L’Eic, l’epidemic intelligence center, voluto dal Dipartimento di prevenzione della Asl per analizzare le curve dei contagi da Covid 19 in Puglia, ha condotto un’analisi specifica sul mondo della scuola. Insegnanti, personale non docente, studenti, sono stati tracciati per capire quanto la frequenza in presenza abbia potuto influire sull’insorgere di quella che per tutti è la seconda ondata della pandemia. Il risultato del lavoro di analisi dei dati, è stato quello di constatare di come ci sia stata una impennata nel contagio nelle scuole tra il 19 ottobre e il 2 novembre scorsi, «in concomitanza con l’avvio della seconda ondata del contagio». Il dato registrato comincia a flettere circa 10 giorni dopo il 26 ottobre, data dell’emanazione della ordinanza firmata dal presidente Michele Emiliano, che sospendeva le attività didattiche in presenza. Cioè, secondo l’analisi dell’Eic, nei dieci giorni successivi al periodo medio di incubazione del virus, la curva del contagio tra personale scolastico e docenti è cominciata a scendere in maniera significativa. «Il mondo scuola è uno degli ambiti più importanti e sensibili su cui abbiamo concentrato il lavoro della sorveglianza sanitaria, con un monitoraggio quotidiano dei contagi in tutti gli istituti – spiega il dg ASL Bari, Antonio Sanguedolce – i nostri tracciatori continuano a svolgere una attività puntuale che permette di intervenire in maniera tempestiva non appena si verifica l’ insorgenza di un caso indice, a seguito del quale scatta l’isolamento per la classe o le classi coinvolte dal contagio compreso il personale docente e/o scolastico, e viene avviato tracciamento dei contatti stretti». Ad essere monitorati con più attenzione sono stati gli istituti secondari di secondo grado, le scuole superiori, dove si è registrato il calo più vertiginoso del contagio. Da un andamento che dal 28 settembre al 2 novembre era in continuo aumento nelle settimane successive il contagio ha avuto un andamento regolare fino ad abbassarsi a partire dal 23 novembre e mantenersi stabile fino ad oggi. «Il monitoraggio nelle scuole e l’evoluzione del trend che abbiamo registrato – ha spiegato il direttore del Dipartimento di prevenzione, Domenico Lagravinese – testimoniano il livello di circolazione del virus in ambiente scolastico sia tra gli alunni che tra gli insegnanti. Sono evidenti gli effetti dello stop delle lezioni in presenza, per questo è importante la prudenza per limitare la ulteriore diffusione della pandemia». Il Dipartimento di prevenzione ha attivato un pool scuole coordinato da Sara De Nitto. È attivo nella gestione di casi sospetti, casi confermati, contatti stretti, sorveglianza sanitaria e contact tracing. Il gruppo segue tutto l’iter previsto dalla attività epidemiologica, dalla raccolta delle segnalazioni, gestite da Severina Cavalli, educatrice professionale, fino alla comunicazione delle prescrizioni per l’isolamento, alla predisposizione dei tamponi e l’invio dei referti, sotto la supervisione della dottoressa Federica Di Mauro.