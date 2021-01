Cola Olidda ripulita? La domanda, rivolta certamente con un tono sarcastico, è indirizzata all’amministrazione comunale, che per bocca del sindaco Tommaso Depalma, aveva annunciato una vera e propria «campagna» di rimozione dei rifiuti abbandonati nell’agro giovinazzese. Ma evidentemente , il nostro lettore, lo stesso che aveva denunciato il degrado in cui versa quella zona periferica della città, ma insieme a lui anche i proprietari dei terreni della stessa zona, è rimasto sconcertato dall’annuncio a cui non sono seguiti i fatti. Tanto che ha voluto rinnovare la sua galleria fotografica che puntualmente ha inteso inviarci e che vi proponiamo qui di seguito.