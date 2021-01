Sbanda pericolosamente con il suo mezzo pesante, fermato dai vigili urbani

Lo hanno fermato, intorno alle 18,30, in piazza Vittorio Emanuele. Era alla guida del suo autoarticolato probabilmente in stato di ebrezza, tanto che nella corsa il mezzo pesante sbandava pericolosamente. A fermarlo sono stati gli uomini della polizia locale, ma sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e un mezzo del 118. Gli agenti hanno constatato come la parte posteriore del camion fosse piuttosto danneggiata, segno forse che l'autista guidava da tempo in quelle condizioni. L’uomo alla guida, un moldavo da quanto si apprende, dopo essere stato fermato è stato accompagnato a Molfetta, presumibilmente all’ospedale Don Tonino Bello, per le analisi di rito. Se dai test dovesse risultare lo stato di ebrezza per lui scatterebbero pesanti sanzioni.