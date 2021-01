La curva del Covid a Giovinazzo non scende

L’ultimo aggiornamento sull’andamento del Covid 19 a Giovinazzo, risalente al 7 gennaio, riporta di 187 casi positivi. Uno in meno rispetto all’ultimo rapporto, quello del 4 gennaio, ma che rimarca un andamento altalenante della circolazione del virus. Infatti nei 3 giorni trascorsi a contrarre il coronavirus sono stati 14 giovinazzesi, 7 solo nel giorno dell’Epifania. Con una punta di 190 casi nel giorno precedente. Ci sarebbero poi 8 decessi da inizio pandemia, ma il numero è presunto, in mancanza di notizie ufficiali. È certo invece il numero dei contagiati dal marzo dello scorso anno ad oggi, che è di 474 casi, che è pari a più del 2 percento di tutta la popolazione giovinazzese. Non accenna quindi ad abbassarsi la curva del contagio a Giovinazzo, come del resto in Puglia. E questo preoccupa, prima di tutto perché presto arriveranno i dati relativi alle festività natalizie e poi per le minori restrizioni previste dalla «zona gialla». Preoccupano anche le terapie intensive dove attualmente sono ricoverati 165 pazienti, solo oggi ci sono stati 8 nuovi ingressi, e dove, sappiamo per certo, sono ricoverati alcuni pazienti giovinazzesi.