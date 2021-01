Multe da 600 euro per chi abbandona i rifiuti e occhi elettronici per scovare gli sporcaccioni

È stato un caso? Era programmato? Fatto sta che le denunce dei nostri lettori fatte attraverso queste pagine hanno sortito gli effetti desiderati. La panchina di piazza Kennedy è stata risistemata, i rifiuti che rendono le nostre campagne discariche a cielo aperto rimossi o in via di rimozione. Rimane da dar la «caccia» agli sporcaccioni e ai vandali. Qui l’impresa si fa più ardua, ma i nuovi sistemi di rilevamento possono dare una mano. Come nel caso di un uomo, già individuato dagli agenti della Polizia Locale, ripreso da una video trappola mentre abbandonava un vascone colmo di rifiuti in località «Pietre rosse». «Adesso basta - ha tuonato il sindaco Tommaso Depalma - ho deciso di applicare la sanzione più alta nei confronti di questi vigliacchi che continuano a sfregiare la città e l’ambiente. La multa per l’abbandono illegale di rifiuti non sarà più di 100 euro bensì di 600. E vediamo se da questo momento in poi qualcuno inizia a pensarci due volte prima di fare l’incivile». E per raggiungere lo scopo la Polizia locale si è dotata di altri dispositivi elettronici. In tutto 6 foto trappole che ogni settimana saranno posizionate in luoghi diversi sia nel centro abitato che nell’agro giovinazzese. «Stiamo affinando i sistemi e investendo in tecnologie sempre più sofisticate perché il tempo della tolleranza è ormai scaduto – ha continua Depalma - Ho fatto centinaia di appelli e centinaia di multe, ma non sono bastati. Vediamo se saranno i 600 euro a sortire l’effetto desiderato. Ringrazio tanta gente della mia città che ci sta aiutando, in particolare le associazioni ambientaliste che da mesi sono al nostro fianco in questa battaglia senza tregua, è anche per rispetto di queste persone che ci mettono l’anima che sento il dovere morale di stanare una volta per tutte questi incivili aumentando l’importo del verbale».