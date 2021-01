«Gialli» per un soffio, ma è alto il rischio per nuove restrizioni

La Puglia, da domani sarà in «zona gialla» ma solo per un soffio. Almeno fino al 15 gennaio. Secondo il decreto del Ministro della Salute, Roberto Speranza, la regione presenta dati che non la farebbero rientrare nelle zone a maggior restrizione, ma il rischio che il giallo diventi arancione è alto. A concorre alla diversa colorazione è l’Rt, l’indice di trasmissibilità del virus, che in Puglia è al limite di 1, almeno secondo le ultime rilevazioni del Comitato tecnico scientifico. Ma i dati degli untimi giorni non lasciano presagire nulla di buono. Rispetto a una settimana fa la percentuale complessiva dei casi positivi rispetto ai tamponi somministrati rimane pressoché uguale, non accenna a diminuire, anzi gli indicatori farebbero pensare a un rialzo dei contagi, frutto del periodo festivo appena trascorso. Lo conferma proprio la cabina di regia del Ministero della Salute nel suo rapporto di venerdì scorso. «Nella settimana dal 28 dicembre al 3 gennaio – si legge nel comunicato – si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica. L’incidenza torna a crescere dopo alcune settimane di calo, l’Rt è in aumento per la quarta settimana consecutiva». L’attesa adesso è per il nuovo Dpcm, previsto per il 16 gennaio. Il nuovo provvedimento dirà se le condizioni generali italiane e nel particolare quelle pugliesi, determineranno misure più o meno restrittive. La nota positiva è che la compagna di vaccinazione continua a ritmi serrati.