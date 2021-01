La galleria fotografica che alleghiamo non ha bisogno di ulteriori commenti. Le periferie giovinazzesi sono sempre oggetto di atti vandalici come l’abbandono di rifiuti lungo le strade meno trafficate. In particolare le foto, le ha volute inviare un nostro lettore, testimoniano lo stato dei luoghi in località Cola Olidda, più precisamente lungo la stradina che porta al Campo sportivo. «Una vera discarica a cielo aperto» commenta il lettore, ricordando che le fotografie risalgono all’autunno appena passato e che la situazione nella zona continua a peggiorare.