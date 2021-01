Gli ambulanti del mercato settimanale ottengono l’esenzione parziale della Tosap

«CasaAmbulanti» l’associazione di categoria che riunisce i venditori mercatali, hanno contestato al comune di Giovinazzo la richiesta di una somma che non tiene conto di quanto stabilito nel decreto Agosto, poi convertito in legge, che prevede l’esenzione del pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico dal primo marzo al 15 ottobre. Lo fa sapere il coordinatore nazionale dell’associazione di categoria, Savino Montaruli, che aggiunge di avere ricevuto riscontro dallo stesso Comune, circa l’applicazione delle norma. Per cui sarà necessario eseguire il ricalcolo delle somme che gli ambulanti, quelli che hanno la loro postazione di vendita nel mercato settimanale, dovranno corrispondere per il loro «posteggio». Per l’anno appena trascorso quindi, come fa sapere Montruli «gli ambulanti dovranno pagare la tassa di occupazione del suolo pubblico per i periodi che vanno dal primo gennaio al 29 febbraio 2020 e dal 16 ottobre al 31 dicembre dello stesso anno, usufruendo dell’esenzione per utto il periodo ce va dal primo marzo al 31 dicembre».