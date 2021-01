In Puglia le terapie intensive sono sopra la soglia d’allerta

La Puglia è tra le 9 regioni italiane che continuano a essere oltre la soglia d’allerta per le terapie intensive. La percentuale ritenuta dal Ministero della Salute come la quota di sicurezza per la gestione dei casi più gravi legati al Covid 19, è infatti del 30 percento rispetto ai posti letto disponibili. Ma i dati aggiornati del Ministero dicono che in Puglia ci sono 154 pazienti nelle terapie intensive. Nelle passate 24 ore i nuovi ingressi sono stati 15. E questo porta la percentuale al 33 percento, quindi in una situazione giudicata critica. Va meglio nei reparti «non critici», ovvero quelli di medicina, pneumologia e malattie infettive, dove la soglia di attenzione, sempre secondo il Ministero, è del 40 percento. Una quota che la Puglia non raggiunge nonostante i ricoverati siano 1.390. In isolamento domiciliare poi i positivi al virus son quasi 52mila, questo numero esula dalle soglie di allerta dettate dal Ministero della Salute, ma potrebbe concorrere alla prossima definizione per zone cromatiche della regione. Se saremo in zona «gialla» o «arancione», o addirittura «rossa», con le relative restrizioni lo dirà il prossimo Dpcm atteso per la prossima settimana. Secondo l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco, in Puglia «non abbiamo i numeri da zona rossa». Almeno allo stato attuale. «Ma – avverte – i criteri per la classificazione sono cambiati e quindi sarà molto più facile cambiare “zona”, ma questo non deve essere inteso come punizione, ma solo questione di prudenza». Uno dei criteri è quell’Rt, l’indice di trasmissibilità del virus. L’ultimo rilevamento, ma si riferisce alla settimana tra il 20 e il 27 dicembre, l’indice medio in Puglia era allo 0,96. Se confermato dal prossimo rilevamento, potremmo essere in «zona gialla».