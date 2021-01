Panchina divelta in piazza Kennedy: «è li da settimane»

«Nessuno prende provvedimenti. È così da settimane». Poche parole per descrivere quello che c’è in piazza Kennedy. Le invia una nostra lettrice, accompagnate dalla foto che naturalmente pubblichiamo. L’immagine riprodotta cozza contro gli annunci di interventi di rigenerazione di altri siti giovinazzesi, di altre piazze dove installare giochi per bambini. Ma quella panchina divelta la dice lunga sulle attenzioni agli arredi urbani da parte di chi dovrebbe vigilare ed eventualmente intervenire. In tutti i sensi. Per prevenire, ripristinare ed eventualmente sanzionare. «Possibile che nessuno veda? – si chiede la nostra lettrice – C’è omertà o connivenza?».