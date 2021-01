Didattica integrata a distanza per tutte le scuole fino al 15 gennaio

Ovviamente anche a Giovinazzo tutte le scuole di ogni ordine e grado riaprono oggi ma con la didattica integrata come recita l’ultima ordinanza emessa dal presidente della Regione Michele Emiliano. Con l’opportunità, per gli alunni delle elementari e medie, di seguire le lezioni in presenza se lo richiederanno. Ma su questo il Sindaco Tommaso Depalma, precisa: «gli istituti scolastici non potranno accogliere studenti in presenza fin quando non avranno avuto modo di raccogliere le indicazioni dei genitori in quanto le scelte delle famiglie, già espresse in passato, potrebbero essere cambiate in relazione all’evolversi dell’emergenza. Per tutti i dettagli circa le attività dei due Istituti Comprensivi occorre comunque prendere visione delle comunicazioni ufficiali dei dirigenti scolastici». Cosa diversa è per le scuole dell’infanzia. Le scuole materne – rimarca il sindaco - non sono state oggetto di provvedimento da parte del Presidente della Regione dunque saranno regolarmente aperte». Riprende, per le stesse scuole, anche il servizio mensa, ma con date diverse per i due istituti comprensivi. «Già da oggi – comunica Depalma, riprende regolarmente il servizio per le scuole “Wojtyla” e “Pansini” dell’Istituto Comprensivo “Bavaro-Marconi”. Per le scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Bosco-Buonarroti” il servizio riprenderà lunedì 11 gennaio. Più in là aggiorneremo circa l’avvio del servizio di refezione per le scuole elementari». La scuola San Tommaso rimarrà chiusa fino al 12 gennaio. «Per permettere di completare i lavori che si sono resi necessari per via di una perdita d’acqua che compromette il sistema di riscaldamento» fa sapere il primo cittadino.