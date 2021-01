Risale leggermente la curva del contagio a Giovinazzo

Risalgono a 188 i casi di positività al covid 19 a Giovinazzo. Lo ha comunicato il sindaco Tommaso Depalma che riporta l’ultimo aggiornamento della Prefettura risalente al 4 gennaio. Un dato «a saldo», visto l’ulteriore incremento di 3 nuovi contagi come riportato nelle tabelle che mostrano la diffusione del virus sul territorio comunale. Si registrano così 460 casi da inizio pandemia. Con la curva che è cominciata a salire in modo deciso a inizi novembre. Il picco dei contagi in un giorno è stato rilevato il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, con 29 nuovi casi. I dati ovviamente non sono comunicati in tempo reale, per cui quel picco risale sicuramente a prima dell’inizio della festività natalizie. I dati raccontano anche che a essere maggiormente colpite sono sempre le fasce d’età considerate lavorative, cioè persone comprese tra i 30 e i 69 anni (283 da inizio pandemia). Pochi gli ultra 80enni che hanno contrato il virus (22), ancora meno i bambini (17). Manca il dettaglio su quanti uomini e quante donne sono stati colpiti dal virus. I dati forniti sono sempre aggregati, per questo «non spacchettabili». Ma considerato tutto quello che è disponibile, si potrebbe intuire in quali ambienti circola di più il covid 19. Viene meno, proprio leggendo questi dati, che sono solo i più giovani a «trasportare il virus», non necessariamente comunque, e in minima parte il Covid gira nelle scuole.