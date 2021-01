Procede a ritmi serrati la vaccinazione del personale sanitario

Sta entrando progressivamente nel vivo la campagna di vaccinazione contro il Covid 19. Solo per oggi e domani per la Asl Bari sono state programmate oltre 3mila dosi da somministrare al personale impegnato nelle strutture sanitarie, nei servizi sanitari e nelle residenze per anziani. Sono impegnati a pieno ritmo tutti i presidi ospedalieri per un totale di 8 centri dedicati alla vaccinazione. Entro l’8 gennaio, queste le previsioni, tutto il personale ospedaliero avrà ricevuto la prima dose del vaccino. Anche il personale del 118, che conta circa 700 operatori tra personale dipendente, volontari e convenzionati, ha cominciato la profilassi. Tra loro, fa sapere la Asl, già 200 operatori si sono sottoposti a vaccinazione. «Nei prossimi giorni, si procederà con la somministrazione al personale territoriale e quindi alle figure professionali tecniche e amministrative in modo da assicurare la copertura vaccinale praticamente a tutti i dipendenti ASL Bari».