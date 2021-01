La scuola in Puglia riprende con la didattica integrata a distanza

Infine il presidente della Regione Michele Emiliano ha deciso. Le scuole di ogni ordine e grado saranno in didattica digitale integrata fino a venerdì 15 gennaio. È prevalsa in qualche modo quella che era la richiesta delle rappresentanze sindacali. «La scelta – ha dichiarato Emiliano – si fonda su ragioni epidemiologiche e di mitigazione del rischio di contagio. L’evoluzione della curva dei contagi e dell’indice Rt non è chiara. Non sappiamo ancora quali effetti sui contagi ci sono dopo il periodo festivo. L’ordinanza sarà in vigore per un periodo limitato di tempo, quindi è provvisoria e precauzionale, in attesa che la cabina di regia del ministero della Salute chiarisca l’effettivo livello di pericolo. Rimane ferma la possibilità per i bisogni speciali e altre situazioni di necessità di richiedere la didattica in presenza secondo le modalità previste dall’ordinanza». Nel dettaglio l’ordinanza stabilisce che «le Istituzioni Scolastiche del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), possono adottare forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), restando sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Nell’ambito dell’alleanza del rapporto Scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche devono garantire l’attività didattica in presenza in luogo della didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente per i propri figli; tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della presente ordinanza». Non si discostano molto i provvedimenti assunti per le scuole superiori. Anche per i Licei e gli Istituti industriali è prevista la didattica integrale a distanza per la totalità degli studenti. «Resta sempre garantita – è scritto nel decreto - la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali».