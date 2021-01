Scende il numero dei casi di Covid a Giovinazzo

È sceso a 186 il numero dei positivi da coronavirus a Giovinazzo. L’ultimo aggiornamento, pubblicato questa sera, si riferisce al 3 gennaio scorso. Ma la curva del contagio era arrivata, il 28 dicembre, a 203 casi, con un incremento, dall’ultima segnalazione pubblicata il 27 dicembre, di ben 26 nuovi casi, 20 solo lo scorso 3 gennaio. Tirando le somme negli ultimi giorni sono stati dichiarati guariti 48 giovinazzesi, oltre a un decesso che non è stato però ufficializzato. Rincresce di come la comunicazione ufficiale sull’andamento del Covid a Giovinazzo non sia puntuale. I dati sono pubblicati sull’apposito sito accessibile dal portale ufficiale del Comune, solo settimanalmente. Al contrario, nelle città limitrofe il punto della situazione è fornito quasi giornalmente. Aspettare una settimana l’aggiornamento dei dati, potrebbe indurre chiunque a pensare che il virus abbia smesso di circolare a Giovinazzo. Ma così non è. La prova è in quei 20 nuovi casi riscontrati solo 2 giorni fa.