In vista nuovi provvedimenti per dopo le festività natalizie

Terminate le festività natalizie, dal 7 gennaio l’Italia dovrebbe diventare zona gialla. Dovrebbe, ma non c’è nessuna certezza. In queste ore il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta dialogando con i capidelegazione delle forze politiche che formano la sua maggioranza, in attesa di decidere quali saranno i provvedimenti che saranno assunti già dai prossimi giorni. I numeri del contagio non promettono nulla di buono, ancora, per questo sul tavolo c’è l’ipotesi di estendere la zona arancione in tutta la penisola anche nel fine settimana prossimo. Potrebbero esserci anche ulteriori restrizioni, come quella di limitare le visite nelle abitazioni ai non congiunti, massimo 2, continuando così come è stato durante il periodo natalizio. Altra ipotesi è quella di anticipare alle 20 il coprifuoco. Più di tutte, l’ipotesi maggiore al momento al vaglio di Conte, è quella di far scattare le zone rosse con un indice di trasmissibilità, l’ormai famigerato Rt, a 1,25, e le zone arancioni con indice 1. Attualmente sono 6 le regioni che più rischiano maggiori restrizioni. Tra queste la Puglia, che nella settimana a cavallo del Natale ha registrato un Rt medio di 0,96, ma con alcune aree che hanno superato l’indice 1. L’attesa adesso è tutta nella nuova ordinanza che dovrà firmare il Ministro per la salute Roberto Speranza. La sintesi dei dati nazionali potrebbero determinare le maggiori chiusure. Se saranno per tutto il Paese o regionali, lo sapremo nei prossimi giorni.