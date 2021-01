Entra nel vivo la prima fase della campagna di vaccinazione

«La risposta del personale sanitario è ottima. Le adesioni hanno raggiunto quota 78.800 e a questo numero va aggiunta la platea degli ospiti delle Rsa pugliesi, circa 22mila. Siamo impegnati nella somministrazione e si lavora anche nel weekend, a pieno ritmo, nei presidi ospedalieri». Lo dice l’assessore alla sanità pugliese Pierluigi Lopalco a commento dell’avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid 19. La prima fase è partita il 31 dicembre in tutte le province pugliesi e la somministrazione del farmaco non conoscerà soste neanche nei giorni festivi, come è già successo nella giornata del Capodanno. «Non ci stiamo fermando un attimo – ha aggiunto il Direttore Generale Asl Bari, Antonio Sanguedolce – per completare la somministrazione del primo lotto ricevuto il 31 dicembre e in attesa dell’arrivo dei nuovi lotti di vaccino. L’obiettivo è vaccinare tutto il personale sanitario per mettere in sicurezza l’intero sistema assistenziale, ospedaliero e territoriale». Il team della Asl Bari impegnato nelle vaccinazioni è composto da personale formato dal Dipartimento di Prevenzione. Medici, infermieri e farmacisti ospedalieri che sono impegnati in tutti i punti allestiti negli ospedali Di Venere e San Paolo di Bari, nel presidio di Triggiano, e poi negli ospedali di Molfetta Putignano, Terlizzi e Altamura. Da domani entreranno in funzione per le vaccinazioni i punti di Monopoli e Corato. Con l’inizio della settimana saranno superate le 1100 dosi di vaccino somministrato a operatori sanitari e ospiti delle residenze per anziani, le prime categorie individuate per questa fase della campagna di vaccinazione.