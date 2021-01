Operazione «Attila 2»: dieci condanne per voto di scambio

«Associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, coercizione elettorale in concorso». Sono queste le accuse per cui sono stati condannati in via definitiva dalla Corte suprema di Cassazione, 10 soggetti, dei quali 6 già in carcere, affiliati al clan di Cosola. Tra loro Pasquale Maisto e Piero Mesecorto, entrambi residenti a Giovinazzo. I fatti per i quali sono state emesse le condanne, «Attila 2» il nome dato dagli inquirenti all’operazione che si è conclusa con complessivamente a 60 anni di carcere a carico degli imputati, risalgono al 2015, quando in occasione delle consultazioni elettorali regionali gli affiliati al clan di Cosola, scesero in campo per «condizionare» il voto degli elettori. In particolare nei comuni di Bari, Noicattaro e Giovinazzo, i condannati avevano stipulato un patto che prevedeva la corresponsione a loro favore di 50 euro per ogni voto espresso a favore del candidato supportato dalla consorteria criminale. Gli elementi raccolti dagli inquirenti avevano anche dimostrato il ricorso alla forza di intimidazione esercitata dagli associati nei confronti degli elettori, i quali venivano minacciati, a fronte della promessa di 20 euro per ogni voto accordato al politico, di ritorsione in caso di non adempienza. Alla individuazione dei responsabili dei fatti narrati si giunse a dopo l’operazione «Pilastro» del 2015 e l’avvio della collaborazione con la giustizia da parte di di Cosola Antonio e dei suoi più stretti familiari. I militari del Nucleo Investigativo di Bari, il 30 dicembre 2015, procedevano all’esecuzione di 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere nell’ambito dell’operazione «Attila», per associazione mafiosa aggravata dalla disponibilità di armi da guerra (tra le quali un bazooka pronto all’uso) nei confronti dei contendenti al ruolo di capo clan, precedentemente ricoperto proprio da di Cosola Antonio. In seguito, il 13 dicembre 2016, sempre i Carabinieri di Bari eseguivano 25 ordinanze di custodia cautelare in carcere, nell’ambito dell’operazione «Attila 2», per associazione mafiosa (aggravata dalla costante disponibilità di armi) e per voto di scambio politico-mafioso. In breve tempo, le due inchieste, alla luce dei decisivi elementi di responsabilità raccolti nei confronti di tutti gli indagati, sono sopraggiunte a sentenza di primo grado, confermata in appello e divenuta irrevocabile a seguito di ricorsi proposti dagli imputati ritenuti inammissibili.



Questo l’elenco dei condannati: Maisto Pasquale condannato a 4 anni e 5 mesi, Colasuonno Pasquale anni 6 e mesi 8 di reclusione, De Caro Francesco anni 6 e mesi 8 di reclusione, Mercoledisanto Leonardo anni 7 di reclusione, Mesecorto Piero anni 7 di reclusione, Anemolo Raffaele condannato a 6 anni e 8 mesi, Angelini Michele condannato a 7 anni e 4 mesi, Battaglia Armando condannato a 6 anni e 8 mesi, Di Cosola Michele condannato a 2 anni e 4 mesi, Partipilo Damiano condannato a 6 anni e 8 mesi.