Tra botti di fine anno e sussidi per la sopravvivenza

Doveva essere un Capodanno all’insegna della sobrietà, complice il coprifuoco imposto dalle 22 all2 7 del mattino. E invece allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre la sobrietà ha lasciato il posto a una assurda quanto inopportuna esibizione di fuochi pirotecnici, a giudicare dai «botti» in gran parte illegali. Non sono serviti a niente gli appelli delle istituzioni, per la verità a Giovinazzo gli appelli a non sparare fuochi d’artificio sono stati solo dei privati e non istituzionali. E così addio coprifuoco, tutti in strada a «sparare», addio distanziamento sociale e addio a tanti soldi. In barba alla crisi economica dettata dal Covid 19, quella per cui tanti, ma proprio tanti, chiedono aiuti sotto forma di sussidi, di buoni pasto, di aiuti di ogni genere. A «sentire» quanto si è sparato a Giovinazzo, ma non solo, si direbbe che non esiste crisi economica, che sia solo una invenzione, che le lacrime di chi non ce la fa siano false. Tanto è vero che tra il 31 dicembre e il primo gennaio i Carabinieri hanno sequestrato tra la Bat e la provincia di Bari, ingenti quantitativi di «giochi» pirotecnici, naturalmente illegali. I Militari hanno denunciato decine di persone per la loro detenzione. Sono le ipocrisie dei nostri tempi, gettate in faccia a chi ogni giorno lotta per la salute pubblica, a chi rinuncia a qualcosa di proprio per donarlo ad altri. Vale la pena? Da domani vedremo forse qualcuno tra chi non sa rinunciare ai botti di fine anno bussare alle porte dei servizi sociali e magari ottenere qualcosa che potrebbe andare a chi ha davvero bisogno, qualcun altro dirà che la cassa integrazione non è ancora arrivata, oppure che la propria attività commerciale è sull’orlo della chiusura. Quanto è credibile tutto questo?