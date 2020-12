Operazione «Frontiere tracciabili»: la Guardia costiera contro le frodi alimentari

È stata una operazione condotta dalla Guardia Costiera e dalla Direzione Marittima di Bari, in concomitanza con le feste natalizie, volta a scongiurare l’ingresso nei mercati di tutta la provincia e oltre di prodotti ittici non tracciati provenienti dall’estero. «Frontiere tracciabili» il nome dato all’operazione che ha portato al sequestro complessivo di 40 tonnellate di prodotti ittici prive dei prescritti requisiti di igiene, qualità e tracciabilità, impedendo che fossero commercializzate in modo fraudolento. L’attività dei militari si è concentrata sulle piattaforme logistiche di distribuzione e grossisti soprattutto di Monopoli, da dove il prodotto ittico veniva distribuito anche fuori regione. In particolare sono state sequestrate a Matera 14 tonnellate di teste di rana pescatrice, importate dalla Namibia in assenza di documenti che ne comprovassero la reale provenienza. A Monopoli, presso un grossista, il sequestro ha riguardato 2 tonnellate e mezzo di seppie provenienti dalla Tunisia. L’esercizio commerciale è risultato anche privo delle necessarie autorizzazioni all’esercizio, per cui è stata disposta dalla ASL competente la chiusura immediata dell’attività. Nel porto di Bari è stata sequestrata una tonnellata di gamberi rossi provenienti dalla Grecia, totalmente privi di documentazione commerciale di accompagnamento, rinvenuti su un mezzo sbarcato da un traghetto. Previa verifica dell’idoneità al consumo umano, il prodotto è stato devoluto in beneficienza ad enti caritatevoli. Complessivamente sono state elevate sanzioni pecuniarie per 124mila euro e 6 soggetti sono stati denunciati «per fatti penalmente rilevanti». L’operazione della Guardia Costiera ha avuto come risvolto la difesa del “Made in Italy”, in considerazione del fatto che ingenti quantità di merce non in regola è immessa illegalmente sul mercato, con il rischio, frequente, che prodotti non idonei al consumo giungano sulle tavole di ignari consumatori. Resta infatti primaria la salute del consumatore, tutelato dalle numerose e complesse norme di matrice comunitaria che regolamentano tutte le fasi della filiera ittica, dalla cattura del prodotto al consumo finale.