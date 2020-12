Quasi 200 i casi positivi a Giovinazzo

Sale a 199 il numero dei positivi al Covid 19 a Giovinazzo con un picco di contagi, ben 29, che è stato registrato nel giorno di Santo Stefano. Il dato attuale è fermo al 27 dicembre. I numeri sono costantemente in crescita anche nella nostra città che ad oggi fa segnare un totale di 431 casi da inizio pandemia. Escludendo i decessi che da marzo in poi sono stati 6, i guariti sono 226. Le attenzioni, in questi giorni di festa devono raddoppiare, il vaccino è ormai una realtà, ma i tempi per ritenersi fuori pericolo dai contagi, sono ancora lunghi.