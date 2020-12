I comuni di Giovinazzo e Molfetta hanno attivato il Pronto soccorso sociale

Dal 24 dicembre è attivo il Pis, il Pronto soccorso sociale, un servizio che ricade nell’ambito Giovinazzo – Molfetta dei Piani di Zona. Attivo tutti i giorni della settimana per 24 ore su 24, il servizio è finalizzato a erogare interventi di carattere socioassistenziali urgenti per minori, famiglie, anziani, disabili, senza fissa dimora, donne vittime di violenza con e senza figli, per tutto il tempo necessario al superamento dell’emergenza garantendo anche la rapida risoluzione delle singole problematiche. Dall’assistenza primaria, al supporto al benessere e alla salute, fino all’emergenza abitativa, sono questi campi d’azione del Pis, per sanare quelle situazioni che fanno temere per l’utente un possibile danno sia fisico che psichico. Il Pis, che è realizzato in collaborazione con l’associazione d’imprese composta dalle cooperative sociali Shalom – Consorzio Metropolis – Arancio, mette a disposizione anche appartamenti per persone e nuclei familiari segnalati dai servizi sociali delle due città d’ambito. Il Pronto soccorso sociale però, non può intervenire in situazioni legate al bisogno urgente di cura ed assistenza sanitaria o per contenere comportamenti pericolosi. Per questo è stato creato un coordinamento che raggruppa, oltre ai servizi sociali di Giovinazzo e Molfetta, i gestori del servizio, e altri Enti Istituzionali, quali le Forze dell’Ordine. è disponibile un numero verde gratuito per le chiamate di emergenza, l’800.174.272 e l’indirizzo mail pismolfettagiovinazzo@gmail.com. Le segnalazioni che giungeranno alla sala operativa, saranno gestite da operatori sociali qualificati, che forniranno una pronta risposta telefonica alle problematiche poste, cui potrà fare seguito un immediato intervento sul posto e un colloquio di approfondimento del caso. Per gli interventi l’equipe del Pis dispone di un automezzo multispazio omologato e accessoriato per trasporto disabili, riconoscibile attraverso il logo del Servizio. «Siamo davvero soddisfatti perché con l’avvio di questo servizio il nostro ambito territoriale ha raggiunto gli obiettivi prefissati per il 2020 e sta dando piena attuazione al piano di contrasto alla povertà – è il commento dell’assessore alle Politiche Sociali, Michele Sollecito - Questo servizio rappresenta una grande novità per il nostro Ambito: il nostro PIS non è stato pensato e strutturato come un PIS classico, ma come un servizio più complesso tarato sulle esigenze del nostro territorio. Ecco perché abbiamo introdotto il servizio di housing di emergenza che sarà di gran supporto ai servizi sociali dell’Ambito. La nostra rete del welfare locale si rafforza e ancora una volta i Comuni di Molfetta e Giovinazzo si distinguono per l’attenzione che dedicano alle politiche sociali».