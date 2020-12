Tamponi rapidi a chi arriva dall’Inghilterra

La variante inglese del Covid 19 sta mettendo per l’ennesima volta in ginocchio l’Inghilterra. Ospedali pieni e pazienti costretti a essere curati in ambulanze parcheggiate davanti ai nosocomi. La mutazione del virus ha fatto temere anche l’Italia, dopo che alcuni casi sono stati scoperti nel nostro Paese. Tanto che nei giorni scorsi sono stati cancellati tutti i voli da e per Londra. Anche la Puglia ha dovuto fare i conti con il virus mutato, per fortuna immediatamente isolato. Ma qualche conseguenza l’ha lasciata. Ripresi i voli aerei a scopo precauzionale, infatti, negli aeroporti pugliesi saranno somministrati i tamponi rapidi antigenici a tutti i passeggeri provenienti dal Regno Unito. I risultati del test si potranno avere già dopo 15 minuti, ma, nonostante questo, i passeggeri dovranno osservare il periodo di isolamento fiduciario.