Sono già in arrivo altre 30mila dosi di vaccino

«Le operazioni di somministrazione delle prime 505 dosi di vaccino anti covid in Puglia si sono appena concluse. La macchina organizzativa in Puglia ha funzionato bene. La stessa attenzione sarà messa quando arriveranno le nuove dosi di vaccino, circa 95 mila dosi per la nostra regione, a partire da gennaio». Lo hanno sottolineato il presidente Michele Emiliano e l’Assessore alla Sanità pugliese Perluigi Lopalco. Lo stesso assessore fa sapere che la prossima consegna della quota di vaccino che spetta alla Puglia per questa prima fase, è attesa tra domani e dopodomani. Saranno 30mila le dosi in arrivo per questa settimana, il resto dovrebbe arrivare nei giorni successivi. Sarà così possibile vaccinare gli operatori sanitari, i dipendenti e gli ospiti delle Rsa, secondo il programma messo a punto dalla Regione. Questa prima fase dovrebbe cominciare il 7 gennaio, a distanza di 21 giorni sarà effettuato il richiamo per la somministrazione della seconda dose del vaccino.