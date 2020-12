È un nefrologo il primo vaccinato giovinazzese nella provincia di Bari

Si chiama Marco Fiorentino, nefrologo di 36 anni, lavora nel Policlinico di Bari. Impegnato in prima linea nella cura e l’assistenza ai contagiati Covid. È lui il primo Giovinazzese che, nella provincia di Bari, ha ricevuto il vaccino. «Nel mio reparto – ha affermato – siamo stati in tre a vaccinarci, oltre a me un infermiere e un assistente sanitario». Le scelte su chi vaccinare tra gli operatori sanitari non sono state casuali. Le prime dosi sono state somministrate a chi lavora nei reparti Covid del Policlinico, tre per ogni reparto, circa 40 in tutto. Naturalmente tutto è stato su base volontaria e Fiorentino è stato tra quelli che da subito si è offerto. «Tra circa 20 giorni farò la dose di richiamo – ha affermato ancora – e poi per qualche tempo effettuerò dei controlli periodici per verificare la produzione degli anticorpi». Le vaccinazioni entreremo nel vivo nei primi giorni di gennaio. La Puglia attende 94mila dosi che saranno somministrate agli operatori sanitari, medici, infermieri e assistenti, per poi passare alla popolazione anziana e fragile. Ci vorranno ancora dei mesi prima che la campagna di vaccinazione si possa dire sia entrata a regime. Il primo passo comunque è stato fatto.