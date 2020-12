«V Day»: effettuate le prime vaccinazioni a Villa Giovanna e al Di Venere

«Oggi a Bari splende il sole, da gennaio la campagna vaccinale vera e propria entrerà nel vivo». Ha esordito così il direttore generale della Asl Bari subito dopo la somministrazione dei primi vaccini anticovid a «Villa Giovanna», la residenza per anziani di Bari duramente colpita dalla prima ondata della pandemia. Proprio quella Rsa è stata scelta quale luogo simbolo per l’avvio della campagna di vaccinazione, insieme all’ospedale Di Venere. A Villa Giovanna le prime 30 dosi di vaccino sono arrivate intorno alle 9,30 di ieri. la prima ad essere vaccinata, come ampiamente annunciato, è stata Maria Caldarulo, 94 anni e con lei altri 29 ospiti. Altre dosi sono state destinate negli ambulatori del DI Venere, quelli dedicati alla somministrazione dei tamponi. A ricevere il vaccino per primo il personale che dovrà poi effettuare le vaccinazioni agli operatori sanitari, come gli addetti del front office, i medici Usca, i tamponatori, gli infermieri e gli assistenti sanitari. Tutto personale impegnato in prima linea nella lotta alla pandemia. «E’ una giornata simbolo per l’inizio della vaccinazione anti Covid» ha commentato Domenico Lagravinese, direttore del Dipartimento di prevenzione. «Siamo i primi tasselli di un grande puzzle che dobbiamo costruire tutti insieme – ha incalzato la dottoressa Ilaria Notaristefano, medico Usca - e iniziamo noi come personale sanitario, ma c’è bisogno della collaborazione di tutti perché il vaccino raggiunga il suo obiettivo». Anche per Fabio Specchia, infermiere che ha all’attivo la somministrazione di oltre 4mila tamponi «la vaccinazione significa il primo grande risultato dopo mesi di pandemia. Oggi abbiamo intravisto la luce dopo mesi bui, ma non dobbiamo abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole per contrastare la diffusione del virus».