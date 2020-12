La Asl Bari ha scelto Villa Giovanna quale luogo simbolo per le prime vaccinazioni anticovid

La prima in assoluto a ricevere il vaccino anticovid in Puglia è stata la dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari. La prima delle 105 dosi del vaccino previste per la provincia di Bari, la Asl la ha destinata a Maria Caldarulo, una 94enne ospite della Rsa Villa Giovanna di Bari, una delle residenze sanitarie tra le più colpite dal virus durante la prima ondata della pandemia. Un luogo simbolo, quello scelto dalla Asl, dove verranno vaccinate 30 persone tra ospiti e personale sanitario, a cominciare dal responsabile sanitario della struttura, Enrico Romita. Nonna Maria ha subito firmato il consenso alla vaccinazione, senza timori di sorta. Oltre a Villa Giovanna, la Asl Bari ha individuato anche l’Ospedale Di Venere quale luogo per le vaccinazioni, in particolare l’ambulatorio pediatrico «covid free» a cui sono destinate 30 dosi di medicinale, e dove saranno vaccinati i medici delle Usca, le unità di continuità assistenziale, i sanitari del 118, e il personale impegnato alla somministrazione quotidiana dei tamponi. Tutte categorie ad alto rischio. Altre 15 dosi sono destinate a coloro che avranno l’incarico di somministrare i vaccini. Vaccinatori che sono suddivisi in due diverse squadre da 5 unità ognuna, composte da un medico, due infermieri e due assistenti sanitari, tutti già esperti vaccinatori. La vaccinazione di massa dovrebbe poi cominciare dai primi giorni di gennaio, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini, che per la Puglia, in questa prima fase, sono per 94mila dosi.