Il primo vaccino anticovid in Puglia alla dottoressa Lidia Dalfino

La dottoressa Lidia Dalfino, dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari, è la prima destinataria del vaccino anticovid in Puglia. A seguire la specializzanda Lucilla Crudele e l'infermiera Anna Ventrella in servizio al Pronto Soccorso. Parte così nella nostra regione il «V day» la giornata che in tutta Europa segna la svolta nella lotta alla pandemia. Una giornata che ha il sapore dell’evento, tanto che le prima operazioni sono state organizzate secondo un preciso protocollo messo a punto dalla Regione. «Un giorno simbolico per la vaccinazione anti Covid – hanno dichiarato il presidente Michele Emiliano e l’assessore Pierluigi Lopalco - Per la nostra regione sarà un test per verificare il funzionamento della macchina messa a punto per la campagna di vaccinazione». Il programma prevede l’arrivo delle prime 505 dosi di vaccino assegnate alla Puglia al Policlinico di Bari. A prenderle in carico la dottoressa Maria Dell’Aera, responsabile della farmacia ospedaliera. Di qui i sei contenitori termici capaci di conservare il medicinale tra i 2 e i 6 gradi centigradi, partiranno con auto aziendali verso le sedi ospedaliere delle province pugliesi. Nel policlinico barese è il centro trasfusionale quello prescelto per la somministrazione delle prime dosi di vaccino.