Superato in Puglia il milione di test da inizio pandemia

Non si fermano le attività di screening neanche nei giorni di Natale. Il bollettino di questo 25 dicembre però non è dei migliori. A fronte dei 7.450 test effettuati sono risultati 1.011 nuovi casi di Covid 19. Con una percentuale tra tamponi somministrati e contagi che è del 13,5 percento. La metà dei nuovi casi è nell’area metropolitano di Bari, ne registra 512, mentre la Capitanata ne fa registrare 240. Le province della Bat e di Taranto riportano rispettivamente 50 e 110 nuovi casi. Il brindisino conta 52 nuovi contagi, e il leccese 43. Ulteriori 4 casi sono riferiti a residenti fuori regione. Ci sono da registrare 26 decessi, 13 nel barese, 3 nella Bat, 2 nel brindisino, 4 nel foggiano e altrettanti nel tarantino. Il numero dei testi effettuati da inizio pandemia ha superato il milione. Nello stessono state 85.674 le persone che in Puglia hanno contratto il virus. Attualmente i contagiati sono 53.589, tra questi in 1.579 sono ricoverati in ospedale. 13 in meno rispetto a ieri. I guariti nel giorno di Natale sono 527.