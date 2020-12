Buon Natale da Giovinazzolive

Gli editori e la redazione di Giovinazzolive,augurano a tutti i lettori un Felice Natale. E' un Natale diverso, unico, speriamo irripetibile. il nostro pensiero particolare va a tutti coloro che in questi mesi hanno conosciuto le sofferrenze per il Covid 19, un virus che per quasi tutto il 2020 ha condizionato le nostre vite. Il nostro pensiero va a tutti quelli che stanno lottando contro il coronavirus, in ospedale o a casa. Il nostro pensiero particolare è a tutte quelle famiglie che si ritroveranno con una sedia vuota in questo giorno. Il nostro pensiero va a chi è sul fronte per garantire a tutti noi la salute e al sicurezza. Il vaccino è alle porte, è una nuova luce che si accende, l'augurio più grande è che possa subito essere efficace, per chi decide di farlo, ma anche per chi decide di non farlo. Perchè chi lo farà garantirà sicurezza e salute anche a chi non lo farà.