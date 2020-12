La Caritas ringrazia e lancia la «Calza della Befana»

La Caritas di Giovinazzo ringrazia tutti coloro che con un piccolo gesto hanno inteso far felice i bambini individuati come più fragili, a causa dello stato di bisogno delle loro famiglie accentuato dalla crisi economica figlia del pandemia da Cavid 19. Sono 51 i minori individuati come destinatari dei doni, ben 80 diversi pacchetti, raccolti tra singoli, gruppi e associazioni laiche, che saranno distribuiti nei prossimi giorni. La raccolta è andata oltre le aspettative della stessa Caritas che ringrazia profondamente, e lancia una nuova iniziativa, «la Calza della Befana», che ha lo stesso scopo: quello di rendere più spensierato questo duro periodo. La nuova raccolta terminerà il 4 gennaio. Il punto di raccolta sarà ancora la sede Caritas della Parrocchia di Sant’Agostino, preferibilmente il lunedì dalle 17.30 alle 19.00, o contattando i referenti cittadini ai numeri telefonici 3663114355 (Leo) oppure 3485433796 (Chiara). Nel caso di impossibilità a muoversi, viste le disposizioni legate alla “zona rossa”, sarà possibile contattare i numeri sopra scritti in modo tale che siano i referenti stessi a provvedere al ritiro. Saranno poi gli operatori della Caritas ad occuparsi della consegna così che ciascun bambino possa sorridere, ancora una volta, grazie alla comunità.