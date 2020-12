Dal numero record di tamponi sono risultati 1.458 nuovi casi

Mai così tanti tamponi in Puglia da inizio pandemia. Sono stati 12.308 quelli effettuati nelle ultime 24 ore, e da questi sono risultati 1.458 nuovi casi per una percentuale che è salita nei confronti dei giorni scorsi all’11,8 percento. È sempre la provincia di Bari a far registrare il numero più alto di nuovi positivi con i suoi 566 casi, mentre la provincia di Foggia ne rileva 189, nella Bat i nuovi contagiati sono 269, poco più della provincia di Taranto che ne registra 246. Nelle province salentine i casi delle ultime 24 ore sono 71 nel leccese e 73 nel brindisino. Sono registrati ulteriori 10 casi di residenti fuori regione e altri 7 la cui provincia di residenza non è nota. Scendono ancora i decessi, 19 nell’ultima giornata, di cui 8 nel barese, 9 nel foggiano e 2 nel leccese. Torna salire il numero dei ricoverati in ospedale, sono 1.592, dieci in più rispetto a ieri. L’unico dato rassicurante è quello dei guariti che continua a essere oltre i mille al giorno. Per l’esattezza gli ultimi dimessi sono 1.180. Ma per tre giorni consecutivi la Puglia ha fatto registrare il numero di accessi nelle trapie intensive. 59 solo ieri, più alto in Italia.