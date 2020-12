La crisi sanitaria ed economica può trasformarsi in opportunità

La crisi epidemiologica, i ristori, le casse integrazioni, la riduzione o l’annullamento delle imposte. Tutte misure messe in campo dal Governo per aiutare le imprese e le partite Iva a superare il difficile momento. Una miriade di misure che spesso non sono conosciute nella loro interezza dagli stessi destinatari di tali strumenti. Per questo l’Arac di Giovinazzo ha pensato di mettere a disposizione di tutti i titolari di partita Iva, uno sportello informativo in grado di fornire documenti, informazioni e approfondimenti circa le opportunità attualmente in vigore, con l’obiettivo di aiutare gli imprenditori o chi vuole avviare un’attività commerciale ad orientarsi nella miriade di normative in costante evoluzione. Sia che si tratti di finanziamenti a cui si ha già diritto, o per avviare o ampliare una attività d’impresa, o per abbattere i costi del lavoro. L’associazione dei ristoratori, albergatori e commercianti, ha deciso per questo di mettere a disposizione un consulente in grado di guidare professionisti e aziende, nel labirinto delle opportunità per ottenere finanziamenti o sgravi contributivi. Lo sportello garantirà un’assistenza iniziale per coloro che decidano di avviare un’attività commerciale, nonché sosterrà la creazione di una rete fra gli attori economici del territorio al fine creare collaborazioni virtuose e durature. Fare rete è la ricetta per superare la crisi economica figlia di quella sanitaria. Cominciare ad agire già adesso, con le possibilità che si potranno aprire non appena i fondi europei saranno a disposizione, divine azione strategica. Lo ha ben capito l’Arac, che si vuol far trovare pronta alle nuove possibilità, puntando anche all’ampliamento dell’offerta sul territorio.