È quasi al 9 percento la percentuale tra tamponi e positivi

Appare costantemente superiore il numero dei guariti da Covid 19 rispetto ai nuovi casi. Anche se la percentuale tra tamponi somministrati e positivi è salito di pochi decimali, comunque non sopra al 9 percento. Infatti dai 10.492 test, sono risultati 942 nuovi casi. Nell’area metropolitano di Bari sono 306, nella provincia di Foggia 205, nella Bat 68. Nelle provincie meridionali della Puglia è sempre quella di Taranto a registrare il maggior numero di contagi. 208 nelle ultime 24 ore, mentre nel brindisino e nel leccese i nuovi casi registrati sono stati rispettivamente 57 e 90. Altri 7 casi sono attrbuiti a residenti fuori regione, un ulteriore caso a persona la cui residenza non è nota. Scende il numero dei decessi, 20 nell’ultima giornata, di cui 7 nel barese, 2 nella Bat, 1 nel brindisino, 8 nel foggiano, 2 nel leccese e 1 nel tarantino. I ricoverati n ospedale sono 1.589, uno in più rispetto a ieri, mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 1.342.