Qualche risvolto positivo nelle ultime ore sul fronte del coronavirus

Quello delle ultime 24 ore appare un bollettino epidemiologico con numerosi risvolti positivi. A cominciare dal numero dei guariti che supera di molto quello dei nuovi contagi. Anche il rapporto tra test somministrati e nuovi casi appare più rassicurante rispetto ai giorni scorsi. Così come gli accessi nei reparti di medicina degli ospedali sono ridotti a sole 5 unità. Nel dettaglio, dai 10.420 test effettuati, sono risultati 876 nuovi casi per una percentuale che è dell’8,4 percento. Nella provincia di Bari i contagi registrati sono 340, in quella di Foggia 150, le due province ieri avevano fatto registrare la quasi totalità dei contagi in Puglia. Nella Bat i casi registrati in giornata sono stati 71, nel tarantino 199. Nelle province salentine i nuovi contagi sono 50 a Brindisi e 64 a Lecce. Ci sono ulteriori 3 casi relativi a residenti fuori regione, un ulteriore caso è stato riattribuito. Le note dolenti arrivano dal fronte dei decessi. Sono 35 quelli registrati nell’ultima giornata, 6 nel barese, 15 nella Bat, 2 nel brindisino, 3 nel foggiano, 2 nel leccese e 7 nel tarantino. Complessivamente sono 1.588 i ricoverati in ospedale, i guariti sono 1123. Preoccupano ancore gli ingressi in terapia intensiva. Il dato riferito a ieri riporta 32 nuovi accessi, il numero più alto registrato in Italia, per complessivi 164 ricoverati.