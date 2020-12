Pochi test ma ancora molti contagi quasi tutti tra Bari e Foggia

Solo 4377 test effettuati in Puglia, il responso è di 788 nuovi casi individuati. Di questi 237 sono nell’area metropolitana di Bari, ben 422 nella provincia di Foggia. Nelle altre province pugliesi la circolazione del Covid appare più contenuta. Nella Bat i nuovi casi sono 62, nella provincia di Taranto 17, altrettanti in quella di Brindisi, nella provincia di Lecce 33. Un caso riguarda un residente fuori regione, un altro è stato riattribuito. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 31. Di questi 13 nel barese, 3 nelal Bat, 13 nel foggiano e 2 nel tarantino. Continua a scendere il numero dei ricoverati in ospedale, sono 1595, rispetto a ieri 10 in meno. Sale il numero dei guariti che raggiungono i 1055 in sole 24 ore.